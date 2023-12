Tocca a Zielinski: ancora una volta un addio “difficile”

Nonostante abbia dichiarato molto spesso di voler restare a Napoli, l’accordo non è stato trovato, per cui, Piotr Zielinski lascerà Napoli al termine della stagione, probabilmente. Si dice che abbia già raggiunto un accordo con l’Inter. Forse a questo si riferivano le parole di De Laurentiis di ieri…Scrive Il Mattino: “De Laurentiis rischia di consegnarlo all’indignazione dei tifosi con quel suo «preferisce le nebbie al sole e al mare» che minacciano di far chiudere il ciclo napoletano del talento polacco tra le polemiche. D’altronde, gli addii al Napoli non sono mai semplici, sono sempre pieni zeppi di rancore e di parole mai rilassanti. Ed è evidente che la replica di Laura, la moglie che ogni volta è la prima a reagire sdegnata, non può che essere in linea con la delusione anche del famoso compagno: «Giù le mani da Piotr». E la foto della sua gioia dopo il gol di Raspadori allo Juventus Stadium, steso in terra a mimare l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Sembra tutto già scritto, ma non a gennaio: Zielinski non pensa di andare via adesso, a meno che il Napoli non spinga a farlo sperando in un piccolo indennizzo. Ma il polacco non vuole abbandonare la nave proprio adesso: vuole rispettare il contratto fino alla fine. Senza rinnovare.”

