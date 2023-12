Sky: “Cedere un centrocampista ad una big non è una mossa giusta, AdL dovrebbe rinnovare”

“Sicuramente una parte delle difficoltà del Napoli di questo inizio di stagione è figlia della gestione che io chiamo dello spogliatoio – ha detto il giornalista Sky Marchetti a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”-,perché i malumori che sorgono in ambito di mercato, vedi appunto il caso Zielinski, si trasportano inevitabilmente all’interno dell’ambiente di lavoro, che per i calciatori è appunto lo spogliatoio e, magari, non aiutano nei momenti di difficoltà, transizione, cambiamento. Aggiungiamoci poi che per tanti di questi calciatori è venuto meno un punto di riferimento come il Ds, che, pur non individuando lui tutti gli acquisti, ci parla ogni giorno ed ha concluso anche le trattative. Senza dimenticare che il ruolo di ds è fondamentale perché non si limita a scegliere i giocatori ma aiuta la società e l’allenatore a far passare determinati concetti, determinate tradizioni, a risolvere determinati problemi. Perché per un Osimhen che rinnoverà potrebbe esserci uno Zielinski che non è allo stesso punto del percorso di Osimhen e questo potrebbe portare delle difficoltà. Non lo so se Zielinski firmerà con l’Inter dal primo gennaio, forse lo farà più in là. Io non credo che sia chiusa definitivamente la partita con il Napoli perché ci può stare che uno approfitti delle situazioni di mercato per portare acqua al proprio mulino. Credo anche che l’Inter possa essere una società seriamente interessata. Tra l’altro se andasse in porto l’affare Zielinski il centrocampo dell’Inter diventerebbe spaziale. Al momento non rinnovare Zielinski è un bel problema per il Napoli”

