Serie A, Ferguson fa volare il Bologna al quarto posto solitario!

Ormai il Bologna di Thiago Motta non è più una sorpresa: dopo la Roma, al Dall’Ara cade anche l’Atalanta e i rossoblu sono ora in piena zona Champions. L’inizio del match è parecchio equilibrato, si lotta nelle diverse zone di campo senza però chiare occasioni da gol. In uno scontro diretto per una posizione prestigiosa di classifica non può mancare l’intensità e le due squadre certamente non si tirano indietro. La prima vera opportunità è di marca rossoblu ad opera di Saelemaekers, il cui destro a giro su assist di Zirkzee termina alto sopra la traversa, pochi minuti dopo è invece Ferguson a sfiorare il gol ma la sua conclusione all’interno dell’area trova l’opposizione di Djimsiti. Col passare dei minuti si fa vedere anche l’Atalanta dalle parti di Skorupski – al rientro da titolare dopo aver lasciato il posto ad un super Ravaglia contro Roma e Inter – con Lookman in due circostanze più Koopmeiners ed Ederson. Se l’avvio ha visto maggiormente protagonisti i ragazzi di Thiago Motta, la parte finale della prima frazione vede crescere la squadra di Gasperini. Dopo i primi 45 minuti a farla da padrone è l’equilibrio.

Nel secondo tempo è l’Atalanta che spinge alla ricerca della rete, mentre il Bologna è propenso ad attendere per poi sfruttare l’arma del contropiede. Sono ancora i bergamaschi ad avere l’opportunità migliore con Koopmeiners, anticipato all’ultimo da Freuler dopo aver raccolto un suggerimento di Lookman. Grande protagonista pochi minuti dopo è Skorupski, abile a smanacciare un bolide dalla distanza di De Ketelaere. Il Bologna non si lascia intimorire e va a sua volta vicino al vantaggio con Fabbian dopo un’azione avviata da Zirkzee, ma davanti a Carnesecchi l’ex Reggina calcia sopra la traversa.

Nei minuti successivi i ritmi si abbassano: ci prova Urbanski con un tiro da lontanissimo che non si abbassa a sufficienza per superare Carnesecchi e poi Koopmeiners che tenta una sponda di testa senza troppa fortuna. Un’altra occasione per parte con Ferguson e Muriel che calcia clamorosamente alto da posizione invitante. Quando il risultato sembra avviarsi al definitivo 0-0, è proprio Ferguson a sbloccare il punteggio da calcio d’angolo battuto da Orsolini regalando al Bologna un Natale al quarto posto solitario (30) a prescindere dall’esito di Roma-Napoli in programma questa sera. L’Atalanta resta invece al settimo posto con 26 punti.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Moro (46′ Fabbian), Freuler; Ndoye (45′ Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (75′ Orsolini); Zirkzee (89′ Aebischer). All. Thiago Motta

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72′ Pasalic); Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri (67′ Zappacosta); Koopmeiners (85′ Miranchuk); Lookman (72′ Scamacca), De Ketelaere (67′ Muriel). All. Gasperini

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 86′ Ferguson

Ammoniti: Gasperini, Posch, Freuler, Hateboer, De Roon

Espulsi: –