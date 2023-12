ROMA-NAPOLI: TOP & FLOP

Roma-Napoli: di gara in gara i Top & Flop tra i partenopei saranno raccontati sempre nel ricordo del nostro direttore Alessandro Sacco.

E’ appena terminata la gara dell’ “Olimpico” tra Roma e Napoli, posticipo prenatalizio della 17° giornata del campionato di serie A. A vincere sono i ragazzi di Mourinho col punteggio di 2-0 e con i partenopei che chiudono in nove.

TOP

Meret: se il Napoli resta in partita fino alla fine è perché lui compie due bellissime parate. Non può nulla sui due gol subiti per buona pace dei suoi detrattori.

FLOP

Politano: il fallo di reazione che compie è davvero tanto veniale quanto ingenuo. Era il migliore in campo fino all’espulsione, ma quel gesto tecnico condanna il Napoli alla sconfitta.

Osimhen: da qualche settimana il Napoli deve avere ingaggiato il fratello scarso del nigeriano. Perché altrimenti non si spiega l’involuzione del nigeriano (che è talmente forte da segnare anche in queste condizioni fisiche e psichiche). Si guadagna un’espulsione che peserà anche sul prossimo match in casa contro il Monza.

Kvaratskhelia: non ci siamo davvero e non regge nemmeno l’alibi dell’essere sistematicamente picchiato. Non riesce a saltare mai l’uomo e l’unica conclusione da posizione invitante è una carezza per il portiere della Roma. In questo Titanic tutto partenopeo lui è uno dei protagonisti indiscussi. Dispiace per il ragazzo, ma l’onesta mi porta a dire che sta facendo davvero troppo male in questo periodo.

Articolo a cura di Marco Lepore