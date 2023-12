Quelli con le valigie…i saluti di centrocampo e difesa

Mai come quest’anno i cambiamenti a gennaio ci saranno. Sembra siano diversi gli azzurri con le valigie pronte. Due difensori e due centrocampisti potrebbero salutare. Scrive Il Mattino: “Elijf Elmas va al Lipsia, per 25 milioni di euro. Ancora balla qualche milioni, perché De Laurentiis vorrebbe arrivare almeno a 28 milioni, ma il macedone ha puntato i piedi e vuole andare via, perché è uno di quelli a cui Mazzarri si riferiva quando parlava di gente con la faccia triste. E andrà via anche Alessandro Zanoli: al Genoa, probabilmente. Ed è in lista di sbarco anche Ostigard, in questo caso l’idea è di inserirlo in qualche scambio. Senza dimenticare che l’Empoli ha chiesto Gaetano, promettendo minuti e leadership: ovvio che il centrocampista all’idea di fare ancora la panchina per tutta la seconda parte della stagione non fa i salti di gioia. Demme non vede l’ora di tornare a giocare: e Danilo Iervolino, il patron della Salernitana, ha espresso il suo personale gradimento per l’italo tedesco. Ecco, questo l’elenco degli esuberi. Ma poi serve prendere giocatori. Quattro almeno. Una rivoluzione che non ha precedenti nella storia di De Laurentiis.”

