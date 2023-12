Osimhen, contro la Roma la penultima prima della partenza

Stasera il Napoli e la Roma si affronteranno all’Olimpico di Roma per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A, e per Victor Osimhen sarà la penultima gara prima della partenza come riporta il Corriere dello Sport. “Se Lukaku potrà arricchire il suo bottino anche a gennaio, Osimhen invece non potrà farlo. Per la disperazione del Napoli e di Mazzarri, che proprio nelle ultime due settimane hanno visto leggeri miglioramenti nella condizione del capocannoniere 2022/23. Quella di oggi sarà una delle sue ultime partite dell’anno in maglia azzurra. Stasera all’Olimpico, poi venerdì 29 al Maradona contro il Monza, nel giorno del suo 25º compleanno. Dopo aver spento le candeline, prenderà parte alla spedizione nigeriana per la Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Osimhen potrà arrivare in Africa già il 30 dicembre, quindici giorni prima dell’esordio nella competizione (14 gennaio) contro la Guinea Equatoriale. Il suo ritorno a Napoli è legato alla permanenza della Nigeria in Costa d’Avorio. In caso di finale, l’11 febbraio, salterà anche Milan-Napoli, in programma nello stesso giorno a San Siro. Tornerebbe quindi per Napoli-Genoa, saltando di fatto cinque partite di campionato, oltre la Final 4 di Supercoppa italiana”.

