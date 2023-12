Grossi dubbi di Marchetti (Sky) su Mazzocchi. Adl non investe su una riserva. Zanoli via

Marchetti (Sky) a Radio Marte:

“Zanoli credo che andrà via. C’è un forte interesse del Genoa, mentre il Napoli avrebbe individuato alternative come Mazzocchi della Salernitana che, però, vedo un po’ difficile per il prezzo. Il Napoli, infatti, non intende fare un grande investimento in quella parte di campo anche perché sarebbe la riserva di Di Lorenzo. Credo che la Salernitana voglia chiudere per 4-5mln di euro ed il Napoli non credo sia in quell’ordine di grandezza. Un giocatore che il Napoli ha sempre seguito è Faraoni, del Verona. Giocatore di grande esperienza, duttile che sa fare gruppo, una persona di spessore. Di fatto insieme a Veloso è sempre stato il capitano del Verona che in questi ultimi anni ha anche raggiunto risultati importanti proporzionati al loro obiettivo. Poi ha un po’ di gol ogni stagione, fa assist, duttile tatticamente e quindi sa giocare in diverse porzioni di campo. Per Demme ne parliamo da diverso tempo ed andando via anche Elmas il Napoli sarà costretto ad intervenire a centrocampo. Il centrale di difesa è l’elemento più complicato da trovare perché lo vogliono tutti. Anche se come grado di urgenza credo che venga per ultimo. Io credo che se il Napoli volesse prendere qualcuno dei calciatori visti l’estate scorsa lo avrebbe fatto al tempo. A gennaio, poi, secondo me, il Napoli una cifra come 40mln non la investe. Per farlo dovrebbe ritenere di aver sbagliato le scelte fatte, mettendo in discussioni gli attuali titolari. Poi potrei sbagliarmi e, in una dialettica interna, ci sarebbe la convinzione di andare a prendere un titolare. Nel mercato, però, quello che è vero oggi non lo è domani e stare dietro il pensiero di De Laurentiis non è semplice perché noi possiamo andare di logica ma lui, magari, segue altri percorsi