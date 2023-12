Frosinone-Juventus 1-2: Vlahovic porta i bianconeri a -1 dall’Inter

Ci pensa Dusan Vlahovic a regalare tre punti importantissimi alla Juventus in ottica scudetto dopo un match tirato e scorbutico, come nelle attese. La gara dello Stirpe comincia su ritmi bassi con le due squadre che si studiano a vicenda in attesa dell’occasione giusta per colpire. Servono soltanto dieci minuti ai bianconeri per sbloccare il risultato: Yildiz si smarca da tre avversari e scarica un potente destro che s’infila alle spalle di Turati. Per il talento turco della Juventus, oggi in campo da titolare al posto di Vlahovic, è la prima gioia in Serie A.

Per la reazione degli uomini di Di Francesco – reduci dallo storico poker rifilato al Napoli in Coppa Italia – serve attendere il minuto 22, quando una punizione di Barrenechea (uno dei tre calciatori ciociari in prestito dai bianconeri, insieme a Kaio Jorge e Soulé) attraversa la barriera ma esce di poco alla sinistra di Szczesny. Ci prova anche l’altro ex di turno – Soulé – protagonista di una conclusione smanacciata dal portiere bianconero. Prima dell’intervallo la Juventus va vicina al raddoppio ma Kostic è impreciso e non sfrutta un perfetto assist di Milik in contropiede. Da segnalare un cambio per parte a causa di problemi muscolari: Baez ha preso il posto di Lirola nelle fila dei padroni di casa, Gatti quello di Alex Sandro fra gli ospiti.

Il secondo tempo si apre sugli stessi ritmi della prima frazione, ma al 52′ il Frosinone rimette in equilibrio il match: proprio Baez attacca la profondità, raccoglie un preciso suggerimento di Monterisi e beffa Szczesny trovando il gol dell’1-1 che ravviva la squadra di Di Francesco. Allegri inserisce Vlahovic al posto di Yildiz e il serbo prova subito ad impensierire Turati, protagonista di un’ottima respinta. Il match si accende nell’ultimo quarto d’ora: prima c’è bisogno del miglior Szczesny per smanacciare un destro di Harroui, poi soltanto la traversa nega a McKennie la gioia della rete. Lo statunitense è assoluto protagonista al minuto 82: cross perfetto per Vlahovic che gira di testa e batte Turati riportando in vantaggio la Juventus: ci sarebbe per il serbo anche la doppietta, annullata dal Var per posizione di fuorigioco. Con questo successo la squadra di Allegri si porta al secondo posto a quota 40 – a meno uno dall’Inter in attesa della gara dei nerazzurri contro il Lecce – mentre il Frosinone resta a 19 ma può dirsi soddisfatto per aver tenuto testa ad un avversario sulla carta superiore.

Di seguito il tabellino del match (fonte Corriere dello Sport):

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (30′ pt Baez)(33′ st Kvernadze), Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano (24′ st Harroui); Soulé, Kaio Jorge (24′ st Cheddira). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Caso, Cuni, Bourabia, Bidaoui. Allenatore: Di Francesco

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (27′ pt Gatti); Cambiaso (24′ st Weah), McKennie, Locatelli (10′ st Nicolussi Caviglia), Rabiot, Kostic (9′ st Iling-Junior); Milik, Yildiz (9′ st Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Crespi, Rugani, Miretti, Nonge. Allenatore: Allegri

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 12′ pt Yildiz (J), 6′ st Baez (F), 35′ st Vlahovic (J).

Note: Ammoniti: (F); Cambiaso, McKennie (J). Recupero: 3′ pt, 5′ st.