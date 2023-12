Aurelio De Laurentiis parlano al TG1 ha ribadito, fra le altre cose l’imminente arrivo del rinnovo di Victor Osimhen, ed altro, come riportato da ilmattino.it. “De Laurentiis parla al Tg1: «Osimhen? ​Forse il mio regalo di Natale». L’annuncio, l’ennesimo. Ma nessun appuntamento per la conferma ufficiale. Anche se sembra improbabile che l’affare, a questo punto, possa saltare.

Factory della Comunicazione

«Sono sempre stato contrario alla Superlega, ma sono a favore di una democratica impostazione per la libertà d’impresa. Per cui il fatto di non avere più il monopolio di UEFA e FIFA potrà fare solo bene al calcio, perché queste sono delle istituzioni da superare che non hanno modernizzato il calcio e lo hanno soltanto invecchiato».