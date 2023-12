Spalletti-Napoli, un legame indissolubile. Ecco la sua iniziativa per i giovani napoletani

Luciano Spalletti sarà ricordato per sempre dai tifosi napoletani per la gioia che gli ha regalato con la vittoria del terzo scudetto, ma non solo, come scrive oggi Il Mattino. “E allora Luciano non si nasconde. “«Molti hanno reazione che li porta a gesti che non si possono più mettere a posto. Il sindaco di Napoli preparerà una cosa stupenda per voi, io sarò solo l’esecutore. Dovrò fare qualcosa per ricambiare tutto ciò che voi mi avete dato. Il tentativo lo devo fare e sono disposto a fare di tutto». E per questo nella testa dell’allenatore c’è già il pensiero di sostenere la ristrutturazione di un impianto sportivo in periferia per consentire ai giovani napoletani di potersi allenare serenamente e di poter continuare a coltivare i propri sogni. «Il mister sarà vicino alla città con altre iniziative, stiamo lavorando insieme», ha aggiunto lo stesso Gaetano Manfredi a Radio Kiss Kiss. Dopo la celebrazione della cittadinanza onoraria il sindaco e Spalletti si erano stretti la mano sui progetti futuri in città.

Factory della Comunicazione