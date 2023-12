Sassuolo-Genoa 1-2: i rossoblu volano con Gudmundsson-Ekuban

Grazie ad un super attacco – Gudmundsson ed Ekuban in grande spolvero – il Genoa batte (1-2) il Sassuolo nell’anticipo del Mapei Stadium. L’inizio del match è bloccato, con le due squadre che – pur affrontandosi a viso aperto – non riescono a creare grossi pericoli alle opposte retroguardie grazie al prezioso lavoro difensivo. Dopo un tentativo iniziale da parte di Ekuban – chiuso in angolo da Ferrari – è sempre la formazione di Gilardino a provarci con Gudmundsson che serve l’attaccante ghanese, impreciso nell’inquadrare la porta col destro.

La dura legge del calcio – gol sbagliato, gol subìto – si materializza dopo appena quattro minuti (27′), quando Laurienté scappa in contropiede sulla sinistra, mette al centro e serve Pinamonti che trasforma praticamente un rigore in movimento e porta avanti il Sassuolo. Genoa che potrebbe rimettere il match immediatamente sui binari giusti e c’è bisogno del miglior Consigli per sbarrare la porta sul tentativo di Gudmundsson. L’ultimo pericolo della prima frazione è ad opera di Mateus Henrique: tiro pericolosissimo a botta sicura allontanato da Martinez.

Nella ripresa i ragazzi di Gilardino cominciano con un altro passo e sfiorano il gol in tre occasioni: a sprecare per primo una grossa chance è Badelj – colpo di testa debole – poi è ancora la volta di Gudmundsson che da posizione defilata colpisce col destro sul primo palo ma Consigli è strepitoso a negargli la rete. Ci prova anche Malinovsky con un tiro al volo da fuori neutralizzato dal portiere neroverde. Il pareggio dei rossoblu arriva al 63′ grazie ad un rigore assegnato con l’ausilio del Var e trasformato dall’islandese dopo un tocco di Erlic in area di rigore. In precedenza anche il Sassuolo si era fatto vedere dalle parti di Martinez con Pinamonti, autore di una mezza rovesciata spettacolare ma poco efficace.

Dopo due contropiedi non sfruttati dai neroverdi, il Genoa ribalta il match con Ekuban: tacco spettacolare di Gudmundsson raccolto dal ghanese, che salta Erlic ed infila il sinistro alle spalle di Consigli. E’ il gol-vittoria per i rossoblu, saliti a quota 19 in classifica. Il Sassuolo resta a 16 e la panchina di Dionisi non è più saldissima.

Di seguito il tabellino del match (fonte ModenaToday):

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari (46′ Tressoldi), Toljan; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo (60′ Bajrami), Thorstvedt (59′ Volpato), Laurientè; Pinamonti (84′ Mulattieri). A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Lipani, Ceide. All.: Alessio Dionisi

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (60′ Thorsby), De Winter; Sabelli, Malinovskyi (88’ Vogliacco), Badelj (74′ Strootman), Frendrup, Vasquez (60′ Martin); Gudmundsson, Ekuban. A disp.: Leali, Sommariva, Matturro, Hefti, Haps, Jagiello, Galdames, Puscas, Fini. All.: Alberto Gilardino

Arbitro: sig. Guida di Torre Annunziata

Reti: 28′ Pinamonti, 64′ Gudmundsson (rig.), 88’ Ekuban

Note: ammoniti 13′ Bani, 22′ Laurientè, 39′ Ferrari