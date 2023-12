Roma-Napoli, Mourinho non si fida degli azzurri: lo special one ha una priorità

Per questo Mourinho, che domenica scorsa ha mandato un inequivocabile messaggio alla proprietà a proposito del rinnovo contrattuale, è pronto a lasciare fuori tutti i giocatori che non gli danno sufficienti garanzie fisiche e atletiche: Zalewski ad esempio dovrebbe prendere il posto di Spinazzola, già bocciato a Bologna dopo il primo tempo, ma anche il capitano, Pellegrini, non è sicuro di giocare dall’inizio contro il Napoli. Potrebbe farlo eventualmente come seconda punta, di fianco al rientrante Lukaku, se Mourinho deciderà di schierare una formazione più accorta del solito.

In questo caso la linea mediana sarebbe composta da Cristante, ieri tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria, più Paredes in regia e Bove, che aggiungerebbe corsa e dinamismo a un reparto troppo spento. Niente da fare ovviamente per Renato Sanches, che non ha ancora recuperato un’accettabile intensità agonistica. Che sia per le «cicatrici emotive» raccontate da Mourinho o per altre ragioni, poco cambia: oggi la Roma non può aspettarlo, anche per evitare altre situazioni antipatiche come quella sostituzione dopo 18 minuti che ha destato stupore nello stesso calciatore.