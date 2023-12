Roma-Napoli, domani all’Olimpico, Mazzarri taglierà un prestigioso traguardo, anzi due

Domani il Napoli è atteso da un’altra grande sfida di campionato, quella contro la Roma, dopo la disfatta del Maradona contro il Frosinone, che è costata l’uscita dalla Coppa Italia. Walter Mazzarri dovrà preparare al meglio la gara, e in occasione della stessa, taglierà un traguardo importante, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il club Walter Mazzarri, 62 anni, vanta 499 panchine in Serie A e 149 finora con il Napoli Domani all’Olimpico taglierà uno storico traguardo entrando nel club dei 500.

alter in 500. Dal 12 settembre 2004, un Reggina-Udinese di 19 anni fa, a Roma-Napoli di domani: cinquecento volte in panchina in Serie A. Club d’elite, prestigio e onori, sarà il decimo della storia del campionato italiano: traguardo pazzesco, inaspettato se vogliamo in questa stagione, improvviso ma straordinario. Complimenti vivissimi, Mazzarri. E ancora: all’Olimpico collezionerà anche la panchina numero 150 con il Napoli in A. Sarà un Natale già pieno di soddisfazioni, con la sorpresa in anticipo del ritorno a casa azzurri da film – per ora un thriller – e la speranza di un regalo che lui, la società e i tifosi hanno chiesto alla squadra appena è sfumata la mortificazione dei quattro ceffoni rifilati dal Frosinone al Maradona in Coppa Italia, un altro obiettivo andato in malora in una stagione che a questo punto soltanto la Champions può salvare. La qualificazione alla prossima edizione significa incassi, introiti, mercato, ambizione, prestigio”.