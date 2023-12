Preoccupanti notizie dall’Argentina, la città è vicina al Pocho

Arrivano preoccupanti notizie dall’Argentina sulle condizioni di Ezequiel Lavezzi detto il Pocho, stella del Napoli dal 2007 e dal 2012, ancora amatissimo dai tifosi. Le ha diffuse la giornalista Yanina La Torre durante il programma Lam di America Tv. A proposito del ricovero dell’ex campione in un ospedale di Punta del Este (e poi tornato in Argentina) dopo l’incidente non meglio chiarito in un party ha dichiarato: «Quello che è certo è che il Pocho non vive un buon momento della sua vita. Ha lasciato il calcio e ha molti soldi, frequenta cattive compagnie ed esce molto la notte».

Di cattive compagnie, per la verità, Lavezzi ne ebbe qualcuna anche a Napoli: l’amicizia con un rampollo della camorra finirono sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica. Le parole della giornalista sudamericana gettano un’ombra sulla vita del Pocho, che dopo il ritiro non è rimasto nel mondo del calcio. E’ stato visto negli stadi della Champions come commentatore televisivo, niente più. I suoi ex compagni, in particolare quelli riuniti nel club Legends Napoli, si sono stretti intorno a lui. Come i tifosi, che vorrebbero accoglierlo nello stadio dedicato a Maradona per un abbraccio e un incoraggiamento. Se il Pocho – di cui si ricordano i dribbling e i gol ma anche quelle lacrime versate dopo aver vinto la Coppa Italia il 20 maggio 2012 perché era la sua ultima partita in maglia azzurra – ha dei problemi, possa venir qui, per sentire quanto gli vuole bene questa città a cui ha dato molto. Non sono tanti i giocatori pre-Napoli 2022-2023 che avrebbero meritato di vincere lo scudetto e uno di questi è certamente Lavezzi, argentino-napoletano come Diego: in campo dava l’anima per la causa.

Fonte: Il Mattino