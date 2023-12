Perché Roma-Napoli è già decisiva

Meno tre al giro di boa. Mancano 270 minuti alla chiusura del girone d’andata e la classifica comincia ad emettere i suoi primi verdetti. E se per il Napoli difendere lo scudetto sembra ormai essere quasi una chimera (la lotta al momento è di pertinenza esclusiva di Inter e Juventus) c’è la qualificazione alla zona Champions che diventa l’imperativo dominante in casa azzurra di qui alla fine della stagione. Il minimo sindacale per i campioni d’Italia in carica, insomma. Non a caso la sfida di domani sera all’Olimpico contro la Roma di Mourinho ha proprio il sapore dello scontro diretto in chiave Champions. Il Napoli avrà la possibilità – in caso di vittoria con i giallorossi – di staccare una diretta concorrente per l’ultima pizza d’onore che vale l’Europa che conta.

