I numeri di Roma-Napoli

Numeri alla mano, le squadre stanno viaggiando con la stessa media dell’anno scorso (dopo 16 giornate la Lazio era quarta con 30 punti, uno in più del Bologna che oggi occupa quella stessa casella ndR). Chi più, chi meno naturalmente. Alla fine della scorsa stagione, il Milan si qualificò in Champions con 70 punti favorito però dalla penalizzazione della Juve che sul campo ne aveva totalizzati 72. Punto più punto meno, la quota qualificazione per la coppa dalle grandi orecchie non si discosta dalla vetta dei 70 punti. Basti pensare che da quando l’Uefa ha ufficializzato l’ingresso delle prime quattro squadre nella coppa dalle grandi orecchie soltanto in una circostanza la soglia è stata leggerissimamente più bassa. Nel 2018-19, infatti, l’Inter stacco il biglietto per l’Europa che conta chiudendo al quarto posto con 69 punti. Nelle due stagioni successive, invece, ci vollero 78 punti per la Lazio (2019-20) e la Juventus (in condominio con l’Atalanta 2020-21) che la spuntò di misura proprio sul Napoli di Gattuso fermo a 77. E siamo alals toria recente fatta dei 70 punti per la Juve (2021-22) e per il Milan della scorsa stagione. Il Napoli dopo 16 giornate ha conquistato 27 punti, frutto di 8 vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Con tre partite ancora da giocare prima del giro di boa, gli azzurri hanno l’obbligo di incrementare il proprio bottino per poi andare all’assalto della zona Champions nel girone di ritorno. Anche perchè solitamente nella seconda parte della stagione le squadre viaggiano tutte con una media punti più alta. staremo a vedere. Intanto domani sera, gli azzurri avranno la possibilità di tenere a debita distanza la Roma di Mourinho dalla corsa alla zona Champions. Occhio anche allo scontro diretto tra Bologna e Atalanta che potrebbe sorridere proprio alla truppa di Mazzarri.

Factory della Comunicazione