Superlega, la sentenza: “Abuso di potere dominante” da parte di FIFA e UEFA

“Le regole di FIFA e UEFA che subordinano alla loro previa autorizzazione qualsiasi progetto di una nuova competizione calcistica per club, come la Superlega, e che vietano ai club e i giocatori di parteciparvi, pena le sanzioni, sono illegali. Questo perché i poteri della FIFA e della UEFA non sono soggetti ad alcun criterio che ne garantisca la natura trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata. Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti da queste competizioni possono restringere la concorrenza, tenendo conto dell’importanza che queste ultime hanno per i media, i consumatori e il pubblico”.

Factory della Comunicazione

Questo uno stralcio della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla questione Superlega. In data 21 dicembre, quindi, un “cambiamento” incredibile, perchè in sostanza, per i giudici, i due organi calcistici hanno esercitato “un abuso di potere dominante” sui club, che non potranno essere sanzionati in caso di partecipazione ad un torneo alternativo, non organizzato dunque da UEFA e FIFA. Per cui, qualora qualcuno volesse, il progetto potrebbe tornare, anche se la stessa Corte ha asserito che “tale progetto non debba necessariamente essere approvato”.