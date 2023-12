Supercoppa Femminile Frecciarossa – Presentata a Cremona la sfida del 7 gennaio tra Roma e Juventus

SUPERCOPPA FRECCIAROSSA

La Sala dei Quadri ha ospitato la conferenza stampa in vista del match in programma allo stadio ‘Zini’. Nell’intervallo della partita, il settore Distinti sarà intitolato a Gianluca Vialli. Prevista anche un’esibizione di Arisa e lo show dei freestyler

La Supercoppa Femminile Frecciarossa rappresenta il modo migliore per inaugurare il 2024. Domenica 7 gennaio alle 15.15 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona andrà in scena il 19° capitolo della sfida infinita tra Roma e Juventus: da una parte le campionesse d’Italia e detentrici del trofeo (conquistato nel novembre del 2022 a Parma), dall’altra la squadra vincitrice della Coppa Italia e che dopo cinque scudetti di fila ha ceduto a maggio il tricolore alla Roma. Il tutto, in una città che anche tramite attività promozionali previste in questi giorni si prepara a vivere una grande domenica di calcio arricchita dall’intitolazione, nell’intervallo della partita, del settore Distinti dello stadio ‘Zini’ a Gianluca Vialli, del quale il 6 gennaio ricorrerà il primo anniversario della scomparsa. La Supercoppa Femminile Frecciarossa è stata presentata questa mattina presso la Sala dei Quadri del Comune di Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell’assessore allo sport Luca Zanacchi, del presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC Federica Cappelletti, del direttore generale della Cremonese Paolo Armenia e di Silvia Marchiori, responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa. Presente, in rappresentanza della famiglia Vialli, il nipote Riccardo.

“Ringraziamo la Federazione per averci concesso questa opportunità e la Cremonese per tutto quello che sta facendo sul territorio – le parole del sindaco Gianluca Galimberti -. I significati di questa partita sono molti: sarà un momento di sviluppo per il calcio femminile e per rinforzare il nostro ruolo di terza città più sportiva d’Italia. Siamo una città all’avanguardia per quello che riguarda i progetti sportivi e l’attenzione allo sport femminile è fondamentale. C’è grande sintonia con la FIGC per quello che riguarda la dimensione valoriale dell’evento: il 7 gennaio ci sarà una partita che metterà in palio un trofeo ma ricorderemo Gianluca Vialli attraverso lo sport”.

Emozionato Riccardo Vialli, il nipote di Gianluca: “Ringrazio tutti per il pensiero, sarà bellissimo ricordare Gianluca in un evento così importante. Ci fa piacere che oltre allo sportivo venga ricordato anche l’uomo: ci ha lasciato una grande eredità e speriamo che i campioni del futuro possano imparare qualcosa. Mi auguro che il 7 gennaio ci sia tantissima gente allo stadio”.

La città di Cremona sta mettendo in campo tutte le sue forze per la promozione dell’evento: “Ci siamo mossi da tempo per garantire la miglior riuscita di un evento sportivo ma, come diceva il sindaco, anche valoriale – ha proseguito l’assessore allo sport Luca Zanacchi -. Valori che lo sport incarna e in cui crediamo e lavoriamo da molto. Con Riccardo e tutta la famiglia Vialli il rapporto va avanti da tanto tempo e abbiamo individuato un ricordo appropriato per intitolargli il settore dei Distinti: la Supercoppa rappresenta anche l’occasione giusta per farlo”.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, nonché moglie di Paolo Rossi – altra leggenda del calcio italiano – conosceva perfettamente Gianluca Vialli. “Io e Paolo eravamo molto legati a lui e alla sua famiglia, e sarà particolarmente emozionante unire un momento di eccellenza per il nostro calcio al suo ricordo. Crediamo fortemente nei valori che il calcio sa trasmettere e, in questo senso, da inizio stagione abbiamo istituito la campagna #MAIPIU’ contro la violenza di genere. Cremona ci è sembrata da subito la sede adatta per disputare questa partita, con uno stadio moderno. Grazie a Frecciarossa per aver legato il suo nome alla Supercoppa: speriamo che questa collaborazione possa crescere nel tempo. E le numerose iniziative che stiamo organizzando vanno verso la direzione di trasformare una partita di calcio in un evento che possa entusiasmare i tifosi anche al di là dei 90 minuti”.

La Cremonese ha sviluppato un settore giovanile femminile all’interno del club, che sta crescendo anno dopo anno: gli abbonati grigiorossi, inoltre, potranno accedere allo ‘Zini’ con un biglietto ridotto al costo di 1 euro. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la possibilità di ospitare questa finale – le parole del direttore generale Paolo Armenia -. Anche qui il calcio femminile è in grande espansione, il territorio in questo senso esprime entusiasmo. Faremo di tutto per portare tanta gente allo stadio ‘Zini’, impianto che da un anno a questa parte è un gioiellino”.

Quest’anno, il title sponsor della Supercoppa Femminile sarà Frecciarossa, eccellenza del Made in Italy e prodotto di punta di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, già Premium Partner delle Nazionali di calcio. “Crediamo fortemente che il calcio sia uno, e che non ci debba essere distinzione tra calcio femminile e calcio maschile – ha spiegato Silvia Marchiori, responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa -. Soprattutto dopo la pandemia, Frecciarossa ha voluto dare il suo contributo a diverse discipline sportive, considerando lo sport soprattutto come strumento educativo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo alla Roma e alla Juventus, protagoniste della Supercoppa, con l’augurio che ci siano tantissimi tifosi allo stadio”.

LE INIZIATIVE Oltre all’intitolazione del settore Distinti a Gianluca Vialli, è prevista allo stadio ‘Zini’ l’esibizione della cantante Arisa. I freestyler Swann Ritossa, Anastasia Bagaglini e Giuseppe Cardaropoli intratterranno il pubblico con i loro show. Sabato 23 dicembre e sabato 6 gennaio, inoltre, il trofeo sarà esposto dalle 9 alle 13 in Piazza Stradivari, a disposizione dei fan per scattare foto, e lo stesso avverrà venerdì 5 gennaio al centro commerciale Cremona Po, dove sarà comunque presente uno stand dedicato alla promozione dell’evento per tutta la marcia di avvicinamento alla Supercoppa Frecciarossa.

Fonte: Figc