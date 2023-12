Secondo Dazn nella sconfitta col Frosinone c’è una nota positiva

“La sconfitta col Frosinone è pesante ma c’è un elemento positivo: Adesso, infatti il Napoli è di fronte ad uno specchio, deve affrontare le sue responsabilità. Sono convinto che in vista del futuro sia necessario calibrare un po’ di cose.Roma-Napoli arriva in un momento molto complicato per gli azzurri, è un confronto diretto importante per la zona Champions che a mio parere vedrà diverse contendenti al quarto posto. La Roma ha qualità ma le manca un’organizzazione chiara di gioco anche per via dei tanti infortuni. Il Napoli deve costruirsi una tranquillità che al momento manca. Mazzarri – ha detto il giornalista borghi di Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –ha avuto un calendario complicato all’inizio, ora però poteva riprendere a correre e dover rinunciare in questo modo ad uno degli obiettivi lascia l’amaro in bocca e la sensazione che il Napoli dovrà soffrire molto in questa stagione. Il Napoli ha qualità importanti, può dare molto di più in campionato: Garcia ha fatto errori importanti ma non è l’unico responsabile. Diversi fattori hanno contribuito a quest’annata difficile, in cui il Napoli può comunque ancora dire la sua, in primo luogo re-imparando a soffrire. Non credo si sia sbagliata la preparazione atletica che è un fatto scientifico. Per il futuro bisognerà ricalibrare alcune cose che si sono sbagliate in estate forse sulle ali dell’entusiasmo. Cosa deve fare il Napoli per battere la Roma? Giocare a calcio, con coraggio, provando a ripetere la prova di Bergamo del primo tempo. La Roma in casa si fa rispettare, sa prendersi il risultato anche se non sempre attraverso il gioco anche a causa, come detto, delle assenze. Per vincere il Napoli deve provare a giocare in modo propositivo, pressando e imponendo la sua manovra”.

