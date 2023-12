Max Gallo (Il Napolista): “Il responsabile principale è il Presidente per quanto accade. I motivi”

“Mazzarri ha impiegato un mese per giungere alla conclusione della necessità delle cessioni di alcuni calciatori insoddisfatti. Dunque – ha detto il Direttore de “Il Napolista” a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – la colpa non era solo di Garcia. Il responsabile principale è il Presidente: da quando si è vinto lo scudetto, De Laurentiis – da grandissimo presidente – ha avuto un’involuzione. Ha creduto di essere stato l’unico artefice del successo azzurro. Non c’è stata una giusta programmazione: Garcia era stato esonerato in Arabia, Mazzarri stava per andare ad allenare in Egitto. I rinnovi sono rimasti in sospeso. C’è una pletora di scontenti. Non c’è progettazione tecnica. Gli acquisti hanno deluso. Fino all’anno scorso il Napoli è stato una Società piccola ma efficiente, ora De Laurentiis sembra aver perso il tocco, ed il Napoli è andato immediatamente in difficoltà. Elmas è stato l’anno scorso il dodicesimo uomo del Napoli, ha un’offerta forte dal Lipsia e con l’arrivo di Mazzarri non trova spazio, il macedone ha ragione a chiedere di andar via. L’obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime quattro in campionato”.

Factory della Comunicazione