“Nessuno chiedeva al Napoli un ciclo di cinque scudetti, ma nemmeno che diventasse una squadra da Conference”

Davide Torchia, agente di Rugani, è intervenuto ai microfoni di TVPlay, ha parlato del momento del Napoli: “Il termine più appropriato per il Napoli è la sensazione di smarrimento. Non vuol dire che non ci sono capacità tecniche ma il calciatore, non per questioni di rivalsa personale, tende a pensare ora faccio io qualcosa da solo per aiutare la squadra e crea ancora più confusione. L’anno scorso era stata costruita non solo col talento ma sulla proprietà di team. Ho visto una squadra equilibrata in tutti i reparti, devono analizzare perché questo spirito è sparito in sei mesi nessuno pretendeva che il Napoli facesse un ciclo di cinque anni con più scudetti e la finale di Champions però nemmeno che diventasse una squadra da Europa League e Conference perché ci vorrebbe proprio un grosso impegno per non centrare il 4°posto. Al Napoli in questo momento si sta sentendo la mancanza di Giuntoli, della parte umana“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com