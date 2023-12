L’offerta del Lipsia per Elmas è avvero importante, fa riflettere AdL?

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente:

“I 25 milioni del Lipsia per Elmas sono un’offerta davvero importante. Il ragazzo è stato un semi-titolare del Napoli dello Scudetto, ora starà a lui decidere il proprio futuro in azzurro. Rifiutare una cifra simile, seppur a gennaio, non è da poco… Sarebbe un’occasione ottima per chi vende e anche per il calciatore, visto che c’è comunque il Lipsia dall’altra parte. A gennaio, però, sarà difficile trovare il giusto erede. Chi ha ottimi calciatori, non li lascia partire a metà stagione. Poi sta tutto nello scouting, che dovrà fare un lavoro di fino nel momento in cui deciderà di far partire qualche elemento importante. La visione dal vivo fa ancora la differenza, rispetto ad algoritmi e altre tecnologie. Il Napoli ha bisogno di qualche rinforzo, soprattutto in difesa. Massimo rispetto per Juan Jesus, ma resta una prima riserva e non un titolare. A gennaio andranno individuati i profili giusti da innestare. Il Napoli ora in campo si sta risvegliando piano piano, lo stiamo vedendo con Kvara e con gli altri. La squadra, però, resta ancora un po’ lunga: se Mazzarri riuscirà ad accorciarla come lo scorso anno, allora la musica può cambiare. E poi va ritrovata la catena di sinistra Rui-Zielinski-Kvara, che scatena lo strapotere in area di Osimhen. Ritrovate queste individualità, nessuno avversario può resistere. Col Cagliari abbiamo visto passi in avanti a metà, perché in molti tratti viene fuori la debolezza difensiva di questo Napoli”.