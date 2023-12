Focolari duro: “De Laurentiis? Si fa prima a dire cosa ha indovinato questa estate, nulla”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Roma-Napoli varrà parecchio per entrambe, soprattutto dopo le figuracce che entrambe hanno avuto. La gara col Frosinone è stata vergognosa, anche se non è stato il vero Napoli. Mazzarri l’ha persa paradossalmente quando ha messo in campo i titolari e questo è molto grave, poi si sa: la Coppa Italia è un mondo a parte. Napoli e Roma sono due grandi deluse, che si sfideranno in un momento dove non brillano affatto. Il Napoli non perde all’Olimpico da cinque anni, ma deve affrontare questa partita con lo spirito giusto se vuole uscirne vincitore. E’ quasi una gara da dentro o fuori. Cosa ha sbagliato ADL quest’estate? Tutto. Si fa prima a chiedere, cos’ha indovinato ADL… E dire nulla. Anche con Mazzarri non è una squadra di certo migliorata. Il Napoli col Cagliari ha sofferto tantissimo e ha vinto solo grazie agli spunti straordinari di Osimhen e alla difesa imbarazzante dei sardi. Servirà ben altro Napoli per battere la Roma, che però ora ti fa venire il latte alle ginocchia. Mourinho gioca alla viva il parroco, ma ha campioni che possono deciderla con degli spunti. Champions? Il Barcellona parte grande favorito, ma mi aspetto e spero in una ripresa del Napoli nonostante la partenza di Osimhen in Coppa d’Africa. Fra due mesi la situazione potrebbe essere molto diversa. Il Napoli può riprendersi, Mazzarri permettendo… Se i giocatori fanno quadrato e si ritrovano, la rosa c’è e può fare bene“.

Factory della Comunicazione