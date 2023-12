Elmas vuole giocare di più ed il Lipsia fa sul serio

Per molti, il Napoli dovrebbe intervenire sul mercato già a gennaio, cosa che il club non ama fare. Ma, in realtà, si parla più di…uscite. Le richieste arrivano ufficialmente. E’ il caso di Elmas. Scrive il Corriere dello Sport: “È di 25 milioni l’offerta che il Lipsia ha presentato per Elmas. Venti di base fissa più 5 di bonus: un po’ meno di quanto messo sul tavolo in estate – una trentina -, ma la passione per il soggetto resta. Elif piace da morire ai tedeschi e ora c’è anche un buco creato dalla cessione di Forsberg in America, a un altro club griffato Red Bull: lo svedese andrà a giocare con i New York Red Bulls, in Mls. La sua partenza ha reso la candidatura di Elmas più attuale che mai, anche perché la stella della nazionale nord macedone non ha mai nascosto la sua voglia di giocare di più, di trovare più spazio rispetto a quanto è accaduto finora dopo una stagione da protagonista con Spalletti. Tra l’altro il suo contratto scadrà a giugno 2025 e di rinnovo non se ne parla, nonostante il Napoli stia provando da tempo ad affrontare il discorso con argomenti anche convincenti.”

