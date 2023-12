Dal Mondiale per club una cifra incredibile, il Napoli ci deve puntare

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

“Il calcio internazionale ha pochissimo interesse per il nostro calcio, nonostante le favole che raccontano dalla Lega. I diritti TV si vendono a fatica all’estero e la Supercoppa Italiana è uno specchio di questa situazione. Se confrontiamo la Serie A con la Premier League, siamo dinanzi ad un prodotto di qualità estremamente più bassa. Liga e Ligue 1 rischiano di superarci di gran lunga, per qualità degli impianti e per la spettacolarità delle partite. Serve un progetto per riqualificare il calcio italiano, ma non viene fatto. Anzi, i diritti TV sono stati rinnovati al ribasso… Il Napoli? Con Mazzarri sto vedendo una squadra di nuovo in palla ed in crescita. Rispetto a quanto visto con Garcia, c’è una squadra che sta girando in maniera diversa. Detto questo, serve fare qualcosina sul mercato di gennaio. In difesa ha le scelte contate, serve un centrale di grande spessore. Natan ha delle qualità interessanti, ma bisogna avere ancora pazienza. Prenderei dunque un centrale e uno al posto di Zanoli, che andrà via. Ci sono prospetti interessanti. Poi manca un vice vero di Lobotka, perché Demme è un giocatore diverso. Per la lotta Champions sarà una lotta accesissima, quindi va rinforzato a gennaio. Sorteggi di Champions? La Lazio ha un sorteggio che chiaramente la vede sfavorita. L’Inter con l’Atletico ha buone possibilità, ma è pur sempre un avversario competitivo. Napoli-Barcellona è la gara più interessante, anche dal punto di vista tattico. Non mi entusiasmano questi blaugrana, ma di qui a febbraio può cambiare il mondo. Di certo miglioreranno. Il Napoli deve passare se vuole puntare i 100 milioni di euro per il Mondiale per club, solo così supererebbe la Juventus in questo momento qualificata con l’Inter. Thiago Motta già troppo per il Napoli? Non esageriamo nell’esaltare Thiago, che è oggettivamente un ottimo allenatore, ma sta lavorando in una piazza dove non ha molte pressioni. Andrà valutato anche dal punto di vista di temperamento, ma le idee ci sono”.