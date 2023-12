CdS – Mazzarri si è conservato due azzurri per la “sfida spareggio” Champions contro la Roma

Ora testa al campionato per il Napoli di Mazzarri, che dopo la sconfitta ieri sera al Maradona, e l’esclusione dalla Coppa Italia, dovrà assolutamente agguantare il quarto posto in classifica, e si comincia proprio sabato contro la Roma, per cui si è conservato due azzurri, come scrive il Corriere dello Sport. “Anguissa, che si era infortunato in estate, salvo poi recuperare per l’esordio in campionato con il Frosinone, aveva saltato soltanto due partite nella stagione in corso: quella del 21 ottobre a Verona e quella di tre giorni dopo a Berlino contro l’Union. S’era infortunato due settimane prima, alla vigilia della sosta, nel match contro la Fiorentina, lasciando il campo dopo poco più di mezz’ora per un problema al bicipite femorale. Ci ha messo un mese circa per rientrare tra i titolari, nella vittoria a Salerno: 90’ di qualità dopo i 13’ nel 2-2 in rimonta contro il Milan. Quando c’è, il camerunese è un titolare intoccabile, così come Zielinski. Mazzarri se li è conservati, li ha tenuti a riposo per quello che è uno spareggio Champions, una sfida particolarmente sentita e che l’anno scorso, al Napoli di Spalletti, ha sorriso due volte. Prima con Osimhen, a Roma, poi con il gol decisivo di Simone (2-1) nella sfida al Maradona. Due marchi indelebili nella stagione più bella del dopo Diego”.

