Napoli e Barca: non solo Diego ha indossato entrambe le maglie

Quando Napoli e Barcellona si affrontano, non si può fare a meno di pensare a Diego Maradona, campione da una parte e dall’altra. Ma come ricorda Il mattino, non solo l’amatissimo argentino ha indossato entrambe le maglie, anche altri due ex azzurri: “Il primo fu Laurent Blanc: il francese era arrivato a Napoli nella stagione 1991/92, proprio la prima dopo l’addio dell’argentino. Una sola stagione anche in blaugrana, dove era arrivato dopo altri quattro anni in Francia. Con il Barça, il difensore francese vince una Coppa di Spagna e una Supercoppa nazionale.

Factory della Comunicazione