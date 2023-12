Il mercato di gennaio – Il Lipsia vuole spendere a Napoli, contatto con l’agente di Zielinski

ASSALTO LIPSIA. Anguissa è in dubbio per una contusione al piede destro rimediata con il Cagliari, mentre oltre a Zielinski starà fuori Elmas. Per lui, dopo gli esami strumentali effettuati ieri, una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Tra l’altro, la sua posizione tornerà fortemente in copertina in vista del mercato di gennaio: il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5). Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi.

RINNOVO ZIELO. In attesa di Osi, nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Sei mesi. Ovvero: a gennaio, tra dodici giorni, sarà un parametro zero. Inter e Juve ci hanno già provato seriamente. Fonte: CdS