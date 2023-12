Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove al Maradona, il Napoli se la vedrà contro il Frosinone di Di Francesco. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Aioc ed ex direttore sportivo del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali saranno i prossimi appuntenti dell’Aioc?

“Avremo degli appuntenti con l’Associazione Calciatori al fine di confrontarci e vedere le prospettive utili al nostro miglioramento. Avremo altre call conference ed incontri per trasmettere a tutti l’esperienza di personaggi che hanno fatto tanto per il nostro movimento”

Vede dei miglioramenti con l’arrivo di Mazzarri?

“Mazzarri è una persona molto intelligente, molto navigata. Ha ricondotto l’approccio alla gara e le modalità di gioco alle esperienze maturate con Spalletti. Speriamo che, in breve tempo e superando anche i vari infortuni, Il Napoli e Walter possano rimettersi in corsa per ottenere dei risultati consoni alla squadra campione in carica”

Questa sera il Napoli affronterà il Frosinone nell’esordio in Coppa Italia. È fra quelli che pensano di lasciare spazio alle seconde linee o crede sia necessario giocare con i titolarissimi?

“In panchina ci sono ottimi giocatori. Dunque, tutti sono considerabili titolari. Non farei questa distinzione. Pertanto, penso sia giusto concedere minutaggio a tutti. La Coppa Italia, anche se importantissima, rappresenta un’occasione di mettersi in mostra per tanti giocatori. Sarà una sfida importante anche per chi ha goduto di poco spazio, il Frosinone sarà un avversario che saprà farsi valere”.