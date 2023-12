Antonio Floro Flores crede in Natan. “Il Barcellona? Sarà uno stimolo poterlo battere”

“Dover giocare con il Barcellona agli ottavi di Champions può essere uno stimolo in più: competere con una squadra forte e passare il turno vuol dire poter affermare ‘noi ci siamo’. Il Barcellona – ha detto l’ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – è forte ma ha iniziato un nuovo ciclo, è pieno di giovani, ha messo in conto di commettere qualche errore e in questo gli azzurri devono infilarsi. Ci sono ancora delle cose da sistemare, ma il Napoli è sempre campione d’Italia e deve far valere questo aspetto anche a livello internazionale. L’allenatore è cambiato e ci poteva stare qualche errore nel percorso, però adesso bisogna ribadire la propria forza. Il Barcellona, nella gestione dei giovani, va preso ad esempio. Sfidare una squadra di pari livello ti mette in condizione di poter dire la tua. Per essere il migliore, devi battere i migliori. Se vuoi fare il salto di qualità ed acquisire la mentalità vincente, devi competere con i più forti. Sarà una grande occasione. Mi auguro che il mister possa lavorare bene sulla difesa, in questi mesi che ci separano dalle due gare di Champions. Ora come ora, non si può lavorare sulla condizione fisica: serve tempo, magari tra l’ultima del 2023 e la prima del 2024 c’è un po’ di margine, anche se ci sono le vacanze. Ora si può solo lavorare con allenamenti intensi e non con richiami di preparazione. Il Napoli deve prendere un difensore? Hancko costa 40 milioni? Non lo prenderei, resta uno straniero e non sarebbe pronto: vorrebbe dire buttare i soldi. Natan mi è piaciuto molto: tanto vale insistere con lui. Secondo me il brasiliano ha le caratteristiche per fare bene, è veloce, potente e giovane. Bisogna lavorare molto su di lui, anche se il tempo non c’è”