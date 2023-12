Zona Champions prioritaria, ma la squadra appare in calo

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha analizzato ai microfoni di Marte Sport Live la vittoria ottenuta dal Napoli contro il Cagliari e le prospettive future degli azzurri.

“Politano ha parlato di ambizioni scudetto ancora vive, io credo che il Napoli debba innanzitutto ritrovare continuità di risultati. Il primo grande e vero obiettivo del Napoli è oggi la conquista della zona Champions, che non è un dato scontato. Il problema degli azzurri è proprio la mancanza di continuità, non vincevano due partite di seguito da tempo. Serve un filotto di vittorie per guardare concretamente al quarto posto. Anche contro il Cagliari il Napoli ha mostrato una difesa che si taglia con il burro, Meret non è adeguatamente protetto dalla retroguardia, così come il centrocampo non opera il giusto filtro. Si registra da inizio anno un calo complessivo di tutta la squadra. Mazzarri ha dichiarato apertamente di aver parlato a lungo con Kvara prima del match con il Cagliari: occorre ritrovare gli uomini migliori per poter concretamente ambire alla zona Champions. Importante il ritorno di Mario Rui che ha dimostrato ancora una volta quanto sia prezioso in fase offensiva. De Laurentiis ha commesso l’errore di credere che il Napoli fosse una squadra perfetta, ed anche in sede di mercato non ha operato adeguatamente per rinforzare la squadra. I calciatori erano spremuti psicologicamente e fisicamente dall’annata tricolore, poi ci si è messo Garcia a voler cambiare tutto e quindi sottrarre ulteriori certezze agli azzurri. Il mercato dovrebbe fornire ora al Napoli un vice Anguissa all’altezza”.