Ore 12,00 Sorteggio Champions- Osi, Lautaro e Immobile all’esame di inglese spagnolo o tedesco Roma e Milan, quante trappole.

Ci auguriamo di non dover prendere lezioni d’inglese a metà febbraio, anche perché con lo spagnolo siamo stati già rimandati a dicembre. Inter, Lazio e Napoli nella fase a gironi di Champions si sono accodate a Real Sociedad, Atletico Madrid e Real Madrid: l’esame di riparazione per loro è rappresentato da un ottavo di finale (andata in casa il 13-14 febbraio o il 20-21, ritorno in trasferta il 5-6 marzo o il 12-13) che si preannuncia da brividi per atmosfera e valore dell’avversario. A Nyon mani dentro le urne da mezzogiorno per il tabellone della coppa principale, a seguire (ore 13) toccherà all’Europa League. Tutto in diretta tv su Canale 20, Infinity, Sky Sport 24, Now, Prime Video e sul nostro sito www.corrieredellosport.it

LE STELLE. Per Inzaghi, Sarri e Mazzarri sarebbe meglio evitare l’Arsenal capolista della Premier e il Manchester City campione d’Europa. Haaland, l’attaccante più forte del pianeta, è l’incubo nei sogni europei delle italiane. Anche se a volerla dire proprio tutta – per esorcizzare la paura prima che si manifesti – i sudditi di Sua Maestà sono usciti malconci dalla prima tornata e chissà che non stiano vivendo un’annata storta: United e Newcastle sono già a casa, mentre le nostre sono tutte alla fase a eliminazione diretta (7 su 7). Come noi, ha fatto en plein la Francia (6 su 6). Tutte le altre superpotenze hanno salutato qualcuno, vittime più o meno illustri di un calcio sempre più livellato: è così che abbiamo agguantato la vetta del ranking per federazioni, quello che permetterà ai due Paesi con più punti al termine della stagione di qualificare 5 squadre (anziché 4) nella prossima Superchampions, quella con format nuovo di zecca e ricavi moltiplicati.

Tre italiane in seconda fascia, quattro spagnole in prima. Nell’élite c’è pure il Barcellona, che Sarri ha detto di voler incontrare per una sorta di vezzo personale. Blasone a parte, i blaugrana non stanno vivendo un gran momento. Nell’urna delle 8 regine anche le due tedesche, Dortmund e Bayern. La prima ha schienato il Milan ma appare tutt’altro che invincibile, in Baviera invece sarebbe meglio andarci da turisti per l’Oktoberfest. Fonte: CdS