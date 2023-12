Il Mattino – Napoli, gli investimenti fatti nel mercato estivo hanno dato pochi risultati

Il Napoli ha bisogno ufficialmente di un altro difensore centrale, e i gol presi nelle ultime gare ne sono la dimostrazione. In estate il club azzurro aveva investito, ma gli acquisti fatti finora non hanno dato i frutti sperati, come sottolinea oggi Il Mattino. “Il gol preso (anche) dal Cagliari dopo le sofferenze patite persino contro il Braga tolgono il velo a quella che è l’esigenza primaria del Napoli sul mercato di gennaio: serve un altro difensore centrale. C’è poco da fare. Ovvio, tra il dire e il fare c’è di mezzo un bel po’ di problemi: su tutti, quelli bravi a gennaio non vanno via. E il Napoli non prenderà uno tanto per spendere. Non è questione di soldi, De Laurentiis ha un budget per la sessione invernale anche di 30-40 milioni. Ma come sempre, non intende spenderli senza esserne convinto. Il punto è che la corsa alla qualificazione ai Mondiali Fifa del 2025 spinge gli azzurri a tornare a investire per andare all’assalto dei quarti di finale Champions. In estate il Napoli, sia chiaro, ha speso circa 50 milioni di euro. Ma il rendimento degli innesti di agosto è stato deludente. Compreso quello di Natan”.

Factory della Comunicazione