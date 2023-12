Frosinone in emergenza verso Napoli: ecco le ultime di formazione

Il Frosinone è in emergenza per la sfida al Napoli di Coppa Italia in programma domani sera al Maradona, ecco le ultime di formazione riportate da TuttoFrosinone.com:

“Di Francesco vorrebbe far ruotare la rosa come accaduto anche a Torino nel match dei sedicesimi di finale, ma i tanti infortuni non permettono grandi scelte in difesa. Oyono uscito al 14 di Lecce-Frosinone sarà assente mentre Monterisi andrà valutato a seguito di un infortunio alla caviglia.

In mezzo al campo potrebbero riposare Gelli e Brescianini dopo le fatiche delle ultime gare e lasciar spazio a chi finora ha giocato meno. Ancora out Mazzitelli e Reinier. Barrenechea ha saltato la gara di Torino per squalifica dunque non necessità di un turno di riposo e dovrebbe cosi giocare insieme ad uno tra Bourabia e Lulic dal un lato e Harroui dall’altro. In avanti può riposare Soulè”.