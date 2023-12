Dopo le delusioni del mercato estivo, ADL preferisce far da solo, ecco i nomi suggeriti per la difesa

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rimasto deluso dal rendimento degli investimenti fatti in estate per il mercato, dopo l’addio di Kim in particolare. E ora, come scrive oggi Il Mattino, preferisce far ancora più da solo. “De Laurentiis, dopo le delusioni estive, preferisce fare ancor più da solo: per esempio, tra i nomi suggeriti, c’è anche quello di Martin Vitík, classe 2003, difensore ceco dello Sparta Praga. Il club ha una grande disponibilità liquida. Ma in difesa, non finisce qui: perché Zanoli vuole andare via e il Genoa lo aspetta a braccia aperte. Quindi, ecco il ritorno di fiamma per Faraoni del Verona e per Mazzocchi della Salernitana. Avere in rosa un’alternativa a Di Lorenzo, potrebbe consentire di utilizzare il capitano azzurro anche come jolly, in qualche altro ruolo della difesa. Ma anche a centrocampo. Oltre a Mats Wieffer c’è un interesse per Boubakary Soumaré che gioca al Siviglia ma è del Leicester: i dubbi sono sulle sue condizioni”.

Factory della Comunicazione