Col Barcellona gara suggestiva, gli azzurri possono dire la loro

Enrico Fedele, opinionista e dirigente sportivo, si è così espresso sul Napoli – che agli ottavi di Champions affronterà il Barcellona – ai microfoni di Forza Napoli Sempre.

Factory della Comunicazione

“Gli ottavi di finale di Champions con il Barcellona li commento così: sarà una sfida romantica e suggestiva, non mi dispiace come sorteggio. La qualità ha sempre il sopravvento, non scherziamo, il Barcellona è più forte del Napoli, se gli azzurri passeranno avranno fatto l’impresa, altrimenti passano gli spagnoli. E non diciamo che Lewandowski è a fine carriera, in certe gare la qualità emerge sempre, ripeto. Ma nel calcio non si può mai dire, questo sicuramente, e quindi il Napoli può provarci. Con il Cagliari la prestazione è stata brutta, il risultato no. I gol sono state due invenzioni di Osimhen e di Mario Rui, però contro i sardi si è sofferto troppo. La verità è che il contributo dei tre neo acquisti è pari a zero. Natan e Cajuste sono stati sostituiti a inizio secondo tempo, Lindstrom ha giocato pochi secondi. De Laurentiis va assolutamente elogiato per come ha reso competitivo il Napoli e per la gestione economica: me la prendo con lui quando vuole sostituirsi a chi sa di calcio ed entra in competenze non sue”.