Atalanta-Salernitana 4-1: sontuosa ripresa dei bergamaschi

Termina 4-1 il monday night della sedicesima giornata fra Atalanta e Salernitana. A passare in vantaggio dopo nove minuti, un po’ a sorpresa, sono proprio gli ospiti. Cross dalla trequarti di Candreva che Pirola raccoglie di testa e deposita alle spalle di Carnesecchi: per il difensore brianzolo è la prima rete stagionale in campionato. Gli uomini di Gasperini, reduci dal successo all’ultimo minuto contro il Milan, rispondono subito ed è Lookman ad andare vicino al gol dell’immediato pareggio, con Costil bravo a metterci una pezza.

Nei minuti successivi l’Atalanta prova a rendersi pericolosa con Koopmeiners ed ancora Lookman, ma in entrambe le circostanze Costil blocca agevolmente. Fra i granata ci prova anche Maggiore, il cui tiro da ottima posizione termina alto. La gara resta intensa ma si arriva all’intervallo con la formazione di Pippo Inzaghi in vantaggio.

La ripresa si apre con l’immediato pareggio dell’Atalanta. Colpisce Luis Muriel che dal limite dell’area fa partire un tiro di collo esterno che non lascia scampo a Costil: per il colombiano è il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato di tacco al Milan. Alla Dea bastano cinque minuti per ribaltare tutto con Pasalic, abile a sfruttare un preciso assist di Lookman e spedire la palla all’angolino. I padroni di casa sfiorano più volte il colpo del ko ancora con Muriel, da registrare anche i tentativi di Zappacosta e Lookman. La Salernitana non molla e nel momento di maggior pressione atalantina si rende protagonista con Ikwuemesi – Carnesecchi smanaccia in corner – e Dia, la cui conclusione potente termina sul palo alla sinistra dell’ex Cremonese. Scampato il pericolo, l’Atalanta realizza la terza rete con De Ketelaere che, servito da Scalvini, deve soltanto piazzarla a tu per tu con Costil. Nel finale c’è gloria anche per Miranchuk – su assist del belga – che realizza il poker e chiude i conti.

Con questo risultato, l’Atalanta si piazza in classifica a quota 26 punti – in piena corsa per un posto in zona Champions (sabato affronterà il Bologna, rivelazione di quest’inizio stagione), mentre la Salernitana resta inchiodata con 8 punti all’ultimo posto. Momento davvero complicato per la squadra di Inzaghi dopo la turbolenta settimana appena vissuta: all’orizzonte c’è la proibitiva sfida al Milan.

Di seguito il tabellino del match (fonte TMW):

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (76′ st Hateboer), Ederson (67′ st Kolasinac), Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners (85′ st Adopo); Muriel (67′ st De Ketelaere), Lookman (85′ st Miranchuk). A disposizione: Bakker, Bonfanti, Cisse, Holm, Musso, Rossi, Zortea. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Salernitana (3-5-2): Costil; Daniliuc (60′ st Bradaric), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore (67′ st Legonski), Martegani (67′ st Ikwuemesi), Tchaouna (60′ st Kastanos); Candreva, Dia (86′ Jovane). A disposizione: Bohinen, Botheim, Fiorillo, Lovato, Salvati, Sambia, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 10′ Pirola (S), 48′ Muriel, 52′ Pasalic, 83′ De Ketelaere, 89′ Miranchuk (A)

Ammoniti: Pirola, Maggiore (S), Ruggeri (A)