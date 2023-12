Mondiale per Club: missione difficile per il Napoli di Mazzarri

Mission impossible…o quasi. Di sicuro complicata per gli azzurri. Buone notizie per i club europei. La Fifa in queste ore infatti ha ufficializzato i dettagli legati al Mondiale per Club 2025, che andrà in scena negli Stati Uniti e che sarà a 32 squadre. Innanzitutto le date: la competizione internazionale per club si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Poi lo svolgimento: una fase a gironi composta da otto gruppi da quattro squadre che giocano in un formato round-robin a partita singola, si qualificano agli ottavi di finale le prime due squadre classificate. Per stabilire chi può staccare il pass per partecipare alla manifestazione iridata, sarà il ranking Uefa a stabilirlo, in particolare i risultati che le squadre hanno ottenuto in Champions dal 2021 in poi: 2 punti a vittoria, 1 per il pari, 4 di bonus per la partecipazione, 5 per la qualificazione agli ottavi, 1 per la qualificazione ai quarti, 1 per le semifinali e 1 per la finale. Invece sembra che la Fifa calcolerà 3 punti per ogni vittoria e per ogni passaggio di turno, mentre per i match finiti in pareggio continuerà a essere assegnato un punto. Tra le dodici squadre che rappresenteranno il vecchio continente, ci sono Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto. La seconda italiana sarà una tra Juventus (47 punti) e Napoli (41). Gli azzurri per qualificarsi, dovrebbero vincere le due sfide degli Ottavi di Champions e guadagnare almeno un punto ai Quarti.

Factory della Comunicazione

Fonte: ilmattino.it