Gazzetta – Il Napoli torna a vincere nel segno di Osimhen e Kvara: ora l’obiettivo è non porsi limiti

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match tra Napoli e Cagliari:

Da bambino Victor Osimhen vendeva acqua ai semafori di Lagos per guadagnare qualcosa. In mezzo al traffico è cresciuto trovando la forza per ribellarsi alle difficoltà e scrivere la sua splendida storia. Forse anche per questo ieri, nel traffico dell’area del Cagliari, il centravanti del Napoli non si è scoraggiato inventando la giocata che ha risolto la partita. Mancava poco alla fine e il pareggio, fissato a metà ripresa dalla sua rete e dall’immediata risposta di Pavoletti, sembrava ormai difficile da scardinare.

Su una palla vagante in area Osimhen era circondato da cinque avversari: impensabile che succedesse qualcosa. E invece Victor ha onorato il Pallone d’oro africano appena vinto inventando dal nulla un assist per Kvaratskhelia, che ha segnato regalando a Mazzarri una vittoria fondamentale. La fame di Osimhen, trascinante come l’anno scorso, deve essere un esempio per tutti.

Adesso non è chiaro quale possa essere l’obiettivo stagionale del Napoli, risalito momentaneamente al quarto posto, ma staccato di dieci punti dalla Juve e di undici dall’Inter che giocherà stasera. Meglio non fare calcoli e dare il massimo sempre, come insegna Osimhen. È l’unico modo per non essere condizionati dalla delusione per la falsa partenza e dall’ansia della rimonta: un passo alla volta, considerando che ci sono ancora tante cose da sistemare.

Anche ieri il Napoli non ha entusiasmato e la vittoria è arrivata grazie alle qualità individuali più che alla manovra collettiva. Il Cagliari ha disputato una partita ordinata e attenta e il pareggio avrebbe avuto una sua logica. Ma Osimhen non era d’accordo.

La partita L’incontro è iniziato con mezz’ora di ritardo per consentire l’afflusso del pubblico: i cancelli erano stati aperti in ritardo per qualche danno dovuto al forte vento. Mazzarri, privo di Zielinski, inserisce Cajuste. Ranieri schiera il 4-4-2 con il doppio centravanti: Pavoletti si divide con Petagna il compito di saltare sui palloni da dietro e soprattutto di schermare Lobotka.

Il regista del Napoli , in effetti, fatica a impostare con continuità e allora tocca a Di Lorenzo individuare i corridoi giusti per i suoi compagni dell’attacco. Il capitano è bravo a trovare prima Osimhen, poi Politano e infine Cajuste, ma le tre azioni non generano pericoli. Il Napoli comanda, crea superiorità sulle fasce, ma a centro area la difesa rossoblù è attenta e impedisce conclusioni facili.

L’occasione più grande del primo tempo arriva così su punizione: Politano trova Rrahmani, che si infila tra Dossena e Augello nello schieramento a zona del Cagliari ma colpisce il palo. Anche la squadra di Ranieri è molto pericolosa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma… dei rivali: corner per il Napoli battuto corto, rapida riconquista di Makoumbou che lancia Nandez nella metà campo completamente sguarnita dei campioni d’Italia. Meret è bravissimo a respingere in uscita la conclusione dell’uruguaiano.

La svolta A inizio ripresa Ranieri passa al 3-5-1-1 mandando Oristanio sulle tracce di Lobotka e aggiungendo Obert a Goldaniga e Dossena.

Il Napoli tiene molto il pallone, ma non sfonda e anche Mazzarri cambia modulo (4-2-3-1) inserendo Raspadori al posto del deludente Cajuste. L’inserimento più importante è però quello di Mario Rui, che consente al Napoli di alzare i giri sulla sinistra. Ranieri se ne accorge e per mettere una toppa toglie Nandez e si affida a Zappa. Ma nel giro di pochi secondi Zappa non fa in tempo a piazzarsi e Mario Rui pennella sulla testa di Osimhen il cross del vantaggio.