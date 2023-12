CdS – Napoli-Cagliari è per intero di Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli ha battuto ieri sera al Maradona il Cagliari per 2-1, dopo un gol annullato a Politano che avrebbe accentuato il distacco con i sardi, per la sedicesima giornata di campionato di Serie A. I due gol della vittoria sono stati segnati dalla coppia d’oro del Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia, i calciatori su cui fa più affidamento il Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Oppure, per uscire dagli equivoci, si prenderanno a modello due “fenomeni”, tornati ad esser tali, e per un po’ ci si lascerà abbagliare: i 381 secondi che cambiano la vita del Napoli e la riconducono sulla Via Lattea della Champions appartengono a due geniacci “benedetti” capaci di illuminare e tacitare qualsiasi discussione; e in quei sette minuti scarsi in cui Osimhen e Kvaratskhelia hanno rimesso al centro del calcio se stessi, le opinioni si sono illanguidite. Napoli-Cagliari è per intero di due fuoriclasse che disegnano il football a modo loro e che dal 68’ al 74’ la abbelliscono con le proprie luci di Natale. In quell’atmosfera gelida eppure avvincente, Victor Osimhen spacca la partita, va in cielo, dove spuntano le stelle (68’) e dà un senso a quella notte buia e tempestosa”.

Fonte foto SSCN