11° giornata- Pomigliano-Sassuolo 0- 2

TORRE DEL GRECO- Con una rete per tempo, il Sassuolo guidato da mister Piovani vince in trasferta contro il Pomigliano e sale a quota 11 punti, superando il Milan ed agganciando la Sampdoria vincente contro la Juventus (1-0). Il Pomigliano resta a penultimo a 5 punti, a +3 dal Napoli che chiude la classifica di A.

Le ospiti partono subito forte col match che si mette subito in discesa con la rete di Kullashi in mischia, dopo l’assist di Filangieri: è 0-1 per le neroverdì che la sbloccano dopo 3′ di gioco. Al 20′, occasione per le padrone di casa con Ferrario che però sbaglia. Dopo 10′, le locali si riprovano con l’uno-duo Ferrario-Rabot, con quest’ultima che però manca il gol.

La ripresa vede il raddoppio del Sassuolo al 5′ con la scozzese Clelland che infila Buhigas da posizione molto decentrata, col portiere del Pomigliano che osserva che la sfera le sfili dinanzi senza poter intervenire: è lo 0-2 che spezza le gambe alle ragazze di mister Caruso. Al 20′, ci prova Prugna di sinistro ma Buhigas si supera con una grande parata che toglie la sfera dal sette. Alla mezz’ora, Sabatino potrebbe entrare nel tabellino marcatrici ma la sua conclusione termina a lato dando l’illusione del gol. Nei 5′ di recupero, il Pomigliano prova a segnare almeno una rete ma, alla fine, deve arrendersi all’avversario che ha dimostrato di meritare maggiormente.

Nel post-gara, si presenta un soddisfatto mister Piovani: “Sono molto felice per le ragazze perchè dopo la bella prestazione nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, la strada ida intraprendere era quella. Molto bene nei primi 20′ dove siamo andati in vantaggio meritatamente; successivamente è uscito fuori il Pomigliano e noi siamo state un pò fortunate su due-tre rimpalli favorevoli. Nella ripresa abbiamo legittimato il successo facendo anche più gol. Lì avanti, eravamo frenetiche ma alla fine, abbiamo ottenuto ciò che volevamo, ovvero la vittoria su un campo difficile come quello del Pomigliano che ci dà il giusto premio. Sabatino è una calciatrice importante sia in campo che fuori per tutto il gruppo: ha fatto la storia del calcio femminile sia del passato che di quella attuale. Daniela sta giocando poco, ma sta dando tantissimo a livello di gruppo ed è gratificante. Beccari ha grandi margini di miglioramento: noi la stiamo accompagnando in questo suo percorso, ha la fortuna che dove giocavo io in quel ruolo, le dò delle nozioni e le insegno delle furbizie che sta imparando man mano. Ha un motore importane nelle gambe, per il momento messo in una Cinquecento ma pian piano arriverà ad essere una Ferrari.”

Tabellino

POMIGLIANO-SASSUOLO 0-2

Reti: 4′ Kullashi (S), 48′ Clelland (S)

POMIGLIANO: Buhigas; Fusini (83′ Battistini), Apicella, Caiazzo, Harvey; Rabot, Ferrario, Di Giammarino (71′ Novellino); Nambi (59′ Martinez), Ippolito, Bourgouin (83′ Manca).

A disposizione: Schettino, Corrado, Domi, Tengue.

Allenatore: Alessandro Caruso

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Mella (59′ Philtjens); Jane (46′ Prugna), Missipo, Brignoli; Clelland (78′ Clelland), Kullashi (69′ Santoro), Beccari (78′ Monterubbiano).

A disposizione: Kresche, Tudisco, Sciabica, Passeri.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Sig. Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Sig. Roberto Meraviglia di Pistoia e Sig. Filippo Pignatelli di Viareggio.

IV Uomo: Sig. Roberto Aratri di Bari.

Ammonite: 38′ Nambi (P), 53′ Mella (S)