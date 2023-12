NAPOLI- CAGLIARI: TOP & FLOP

Napoli-Cagliari: di gara in gara i Top & Flop tra i partenopei saranno raccontati sempre nel ricordo del nostro direttore Alessandro Sacco.

È da pochissimo terminata la gara del “Diego Armando Maradona” tra Napoli e Cagliari, valida per la 17^ giornata del campionato di serie A. I ragazzi di Walter Mazzarri si sono imposti con un soffertissimo 2-1 che vale oro in chiave Champions.

TOP

Osimhen: quasi settanta minuti non di qualità. Il nigeriano prova in ogni maniera a centrare la porta tirando da ogni posizione. Aveva la palma del peggiore in campo, ma i campioni sono così e allora in dieci minuti realizza un gol e fornisce uno splendido assist a Kvaraskhelia.

Lobotka: lo slovacco cresce di gara in gara. È l’unico tra i tre centrocampisti a convincere a pieno perché imposta alla vecchia maniera (forse è l’unico vero punto di contatto tra il Napoli di Spalletti e quello di Mazzarri) e spesso fa partire una pressione altissima. C’è bisogno del supporto di entrambi i suoi compagni per far crescere la qualità del gioco.

FLOP

Juan Jesus: ripeto la domanda posta ad agosto (in tempi non sospetti). Il brasiliano è stato preso per fare il quarto centrale due stagioni fa ora è titolare, COSA È ANDATO STORTO? Giuro nulla di personale contro questo ragazzo, ma sul gol subito ha delle colpe gravissime.

Natan: continua l’apprendistato del giovane brasiliano nel campionato italiano tra alti e bassi. È giusto dargli il tempo e aspettarsi prestazioni altalenanti in questa fase (stesso discorso per Cajuste). Oggi non riusciva a spingere più di tanto e il tecnico avrebbe dovuto (a mio avviso) metterlo al centro lasciando spazio a un terzino vero.

Articolo a cura di Marco Lepore