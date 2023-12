Mazzarri ha un conto in sospeso con il Cagliari

Il Napoli, impegnato al Maradona contro il Cagliari nell’anticipo delle 18.00, non può fallire l’appuntamento con la vittoria, che in campionato manca a Fuorigrotta dallo scorso 27 settembre (4-1 all’Udinese). Come scrive La Repubblica, Walter Mazzarri ha grande voglia di riscatto e per questa ragione sta preparando al massimo il match contro i rossoblu, dopo la burrascosa fine dell’avventura in Sardegna nel maggio 2022: “Sarà un duello in panchina speciale. Entrambi sono attesi infatti in panchina da 90’ speciali, da ex. Mazzarri ha il dente avvelenato con il Cagliari, che l’aveva esonerato in modo brusco nel maggio del 2022, brandendo l’arma del licenziamento per “giusta causa”. I trascorsi napoletani di Ranieri risalgono invece agli inizi degli anni ‘90, con gli azzurri alle prese con il traumatico dopo Maradona. Acqua passata, per don Claudio. Per lui a Fuorigrotta ci saranno probabilmente applausi di simpatia, ma niente di più. La posta in palio è troppo importante e non potrà esserci spazio per l’amarcord”.

