C’è anche il Napoli in fila per Jorne Spileers, il difensore classe 2005 che si è messo in mostra con la maglia del Club Bruges negli ultimi mesi assestandosi tra i nuovi prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Nato in Belgio 18 anni fa, Spileers sta giocando da titolare in questa stagione con il suo club, sia nella Jupiler Pro League che in Conference League, competizione in cui sono impegnati i nerazzurri.

Factory della Comunicazione

Piede destro, fisico già importante con i suoi 188cm, Spileers è ovviamente già nel giro delle nazionali del Belgio, prossimo anche alla chiamata in nazionale maggiore. Per il Napoli un eventuale affondo non sarebbe comunque facile: secondo Voetbalkrant, infatti, sul giovane centrale difensivo ci sarebbero già anche i top club inglesi come Arsenal, Liverpool e Tottenham. Il suo prezzo oggi si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Fonte: il Mattino