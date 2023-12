Il Mattino – Napoli-Cagliari, anche il Maradona ricorderà Antonio Juliano

La morte dello storico capitano del Napoli, Antonio “Totonno” Juliano ha colpito tutti i napoletani e quelli che lo hanno conosciuto ed amato. Anche il Maradona, in occasione della partita di stasera contro il Cagliari, ricorderà Juliano con un minuto di silenzio, come riporta oggi Il Mattino. “Sarà silenzio. E poi applausi, ancora commozione. Un ultimo saluto ancora una volta. Il weekend di calcio cominciato ieri con il primo anticipo del turno di Serie A sarà tutto dedicato ad Antonio Juliano, l’indimenticato Totonno azzurro scomparso martedì e ricordato già largamente negli ultimi giorni a Napoli da tifosi ed ex compagni di squadra. Un’occasione in più per l’ennesimo omaggio, per rimettere al centro anche allo stadio la figura da bandiera in campo e dirigente storico di Juliano.

Factory della Comunicazione