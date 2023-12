I pronostici di Napoli-Cagliari e della 16esima giornata di Serie A

Scenderà in campo sabato alle 18.00 il Napoli di Mazzarri, che in questo nuovo turno di campionato ospiterà al Maradona il Cagliari di Ranieri. Dopo la vittoria contro il Braga e la qualificazione agli ottavi di Champions, adesso i partenopei dovranno ripetersi anche contro i sardi per riprendere a scalare rapidamente la classifica. Ecco i pronostici di Superscommesse su Napoli-Cagliari e le gare della 16esima giornata.

Napoli-Cagliari: Multigol 2-4 Casa

Maradona nuovamente palcoscenico delle partite del Napoli: dopo aver accolto il Braga, il nuovo ospite sarà il Cagliari di Ranieri, che fino ad ora ha conquistato solo 3 vittorie stagionali e che in 5 delle 7 trasferte giocate ha sempre subito almeno 2 gol dagli avversari: il consiglio di Superscommesse punta sull’esito Multigol 2-4 Casa.

Milan-Monza: 1X + Multigol 2-5

Il Monza è atteso a San Siro per la sfida contro il Milan. Dopo la notte di Newcastle che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions, adesso la conquista di uno dei primi tre posti della classifica diventa fondamentale per la squadra di Pioli: il consiglio di Superscommesse è l’esito 1X + Multigol 2-5, uscito nell’ultimo testa a testa tra i due club, nell’ultimo match casalingo del Milan e nell’ultima gara fuoricasa del Monza.

Lazio-Inter: Goal sì

L’Inter, che ha perso l’occasione di vincere il proprio girone in Champions, ha adesso davanti una complicata giornata di campionato contro la Lazio all’Olimpico. I nerazzurri, che vogliono mantere il primato in classifica, non vincono in casa dei biancocelesti dal 2018: il consiglio di Superscommesse verte sull’esito Goal sì, uscito negli ultimi 7 precedenti tra le due squadre.

