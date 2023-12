Di Lorenzo certezza assoluta, già 1890 minuti in campo quest’anno

Anche Giovanni Di Lorenzo è finito sotto i riflettori di Opta Italia, il portale specializzato in numeri e statistiche che ha analizzato le prestazioni del terzino azzurro. Il capitano del Napoli è tra i giocatori di Serie A con più minuti disputati in tutte le competizioni in questa stagione, ben 1890 minuti già in campo tra campionato e Champions League. Per il capitano del Napoli 21 presenze su 21 gare possibili, senza perdere nemmeno un minuto di gioco.

Il terzino, arrivato dall’Empoli, dove da matricola in A, concluse la stagione con 37 presenze e 5 assist nonostante la retrocessione. Dopo l’exploit nella prima stagione in Serie A con l’Empoli, Di Lorenzo ha fatto il suo approdo a Napoli, dove nell’annata 2019-2020 diventò un titolarissimo dei partenopei, sia con Carlo Ancelotti che con Gennaro Gattuso in panchina. Al momento Giovanni Di Lorenzo è un elemento fondamentale per il Napoli, ha sempre dato il 110% di sé in campo, e i tifosi hanno apprezzato. Nonostante i tifosi stanno rumoreggiando e temendo di perdere pezzi pregiati della rosa, il Napoli del presente e del futuro avrà Giovanni Di Lorenzo: azzurro fino al midollo.

Nel cuore di Di Lorenzo non c’è solo l’azzurro del Napoli, ma anche l’azzurro dell’Italia. All’Europeo, vinto dall’Italia, Di Lorenzo ha fornito prestazioni di altissimo livello in ambedue le metà campo. Il terzino destro, in origine, nelle gerarchie di Mancini era alle spalle di Florenzi. Nella prima giornata del girone subentrò all’ex giocatore della Roma e da quel momento non perse più la titolarità. Con la nazionale, il capitano del Napoli, fino ad ora ha totalizzato 19 presenze, mettendo a segno 2 goal e 2 assist.