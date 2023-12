Colomba: “Il Napoi può fare tutto, anche ripetere le prestazioni dell’anno scorso”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Colomba, doppio ex di Napoli e Cagliari ed ex compagno di Mazzarri al Modena:

Napoli che ha cambiato 3 allenatori in pochi mesi, ma conoscersi credo sia importante. La squadra con Mazzarri è apparsa più equilibrata ed è importante. Il Napoli può fare tutto, a patto che mantenga inalterata la concentrazione. “Più l’allenatore sta a contatto col gruppo e più si fa capire. Un pò di confusione può nascere dalche ha cambiato 3 allenatori in pochi mesi, ma conoscersi credo sia importante. La squadra conè apparsa più equilibrata ed è importante. Il Napoli non ha vinto 3 partite di fila perché non è un gruppo affiatato. Prima si ritrova e meglio è. Ilpuò fare tutto, a patto che mantenga inalterata la concentrazione.

Quello che faceva l’anno scorso può farlo ancora per cui serve ritrovare continuità. I giocatori si sono assunti l’onere e la responsabilità di riprendere il cammino. Mazzarri si fa voler bene e lo farà anche a Napoli. Per quanto sia una stagione in scadenza per Mazzarri, se i risultati arriveranno, arriverà anche una conferma.

L’Inter non fa palesare cadute e ove mai dovesse succedere, ha la forza di rialzarsi. Ma, il campionato di serie A rende felici anche chi arriva secondo, terzo e quarto. L’Inter a gennaio non vincerà lo scudetto come ha fatto il Napoli lo scorso anno, ma il primo posto mi sembra suo.

Ranieri è un grande allenatore, ha plagiato la sua squadra e anche chi è in panchina lascia il segno come Pavoletti. I giovani credono ciecamente in lui e le squadre di calcio al di là dei valori tecnici è fatto di queste cose. Le partite non sono mai scritte per cui il Napoli anche domani dovrà sputare l’anima.

Kvara è un talento indiscusso, ma anche i talenti attraversano dei momenti in cui non riescono ad esprimersi. Si tratta solo di ritrovare se stessi, poi i compagni sanno quello che può dare e quindi non lo mollano.

Kim? Con lui manca un discorso di copertura migliore anche a centrocampo. Quando sei campione d’Italia, tutti ti affrontano diversamente e la copertura deve essere migliore e deve partire dagli attaccanti. E’ un attimo che prendi gol e non hai più la difesa ermetica. E’ la concentrazione che è venuta a mancare con Garcia, ma Mazzarri sa cosa deve fare. Quando c’è un esonero perdono tutti, anche i giocatori. Così come ha inciso in negativo Garcia, soprattutto nei rapporti che sono stati quasi annullati, può incidere in positivo Mazzarri”.