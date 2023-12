Ventura, all. “Il Napoli ha l’occasione, tra Cagliari e Frosinone, di fare due partite e vincerle entrambe”

Giampiero Ventura, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Il Cagliari ormai è abituato a recuperare le gare in extra time già dall’anno scorso nei play off di B. Ciò che ha fatto col Frosinone è allucinante, poi la vittoria col Sassuolo, insomma il calcio è bello anche per questo e ben vengano situazioni del genere. Il Napoli ha l’occasione, tra Cagliari e Frosinone, di fare due partite e vincerle entrambe, ma soprattutto dare la possibiltà a Mazzarri di fare quello step successivo che manca. Walter è stato bravo a riportare serenità nello spogliatoio, hanno ripreso a far calcio come facevano lo scorso anno per alcuni pezzi di gara. Ora il Napoli deve mantenere per 90′ ciò che fanno nei primi 40. Del Napoli chi prenderei per una mia squadra? Dipende, se giocassi come ho fatto negli ultimi anni prenederi Di Lorenzo, se dovessi giocare come facevo a Bari prenderei Politano. Il Napoli ti rimane dentro e gli auguro di riprendersi al più presto, ma va ritrovato assolutamente il sacro fuoco. L’anno scorso giocavano con la bava alla bocca, c’era una ferocia agonistica apprezzabile. Osimhen? Bisogna dargli un po’ di tempo, non è ancora determinante come lo fu l’anno scorso. Kvaratskhelia deve avere un po’ di serenità, si vede lontano un miglio che è alla ricerca della giocata importante e del goal. Con un po’ di serenità intorno, col rientro di un esterno sinistro come Mario Rui andranno meglio le cose anche per il georgiano”.

