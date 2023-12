La missione a Riad di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A. Assieme a Butti c’erano i rappresentanti dei quattro club coinvolti. Gli arabi volevano cambiare data all’evento, forse posticiparlo. Stanno comprando una miriade di eventi sportivi in giro per il mondo e faticano a collocarli nella loro agenda senza sovrapposizioni auto-cannibalesche. Da qui la spedizione saudita della delegazione capeggiata da Butti. Giorni di trattative intense, necessarie a limare ogni dettaglio organizzativo. Gli arabi pagheranno circa 23 milioni di premi, alla vincitrice ne andranno 7.

Factory della Comunicazione

Poi ci saranno i ricavi generati da fonti varie, inclusi i diritti tv, acquistati da Mediaset, che molto probabilmente trasmetterà le tre partite in prima serata su Canale 5. Questa sarà la prima edizione della nostra Supercoppa a quattro squadre, un format già avviato dalla Liga a partire dal 2020, con la nuova Supercoppa di Spagna, disputata da allora in Arabia Saudita, con l’eccezione del 2021 segnato dalla pandemia. E anche quest’anno gli spagnoli giocheranno nel Paese saudita, tra il 10 e il 14 gennaio, qualche giorno prima delle italiane: Real Madrid-Atletico Madrid e Osasuna-Barcellona le semifinali.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Supercoppa potrebbe avere un certo impatto sulla corsa scudetto. L’Inter si trasferirà per giorni in Arabia, quasi una settimana se raggiungerà la finale. Il cambio di clima di per sé potrebbe non essere un male. Anzi, l’Inter farà un “pieno” di temperature calde e sotto questo aspetto si rigenererà.

La fatica della trasferta potrebbe però pesare, specie se le partite fossero due, come ogni tifoso si augura. In campionato la partita rinviata della ventunesima giornata, Inter-Atalanta, potrebbe permettere alla Juve di effettuare un sorpasso in classifica, nell’attesa del recupero. Sempre che la Juventus il ribaltone non riesca a confezionarlo lo stesso.